В оккупированном Россией украинском Севастополе похоронили оккупанта Александра Чирву, командовавшего большим десантным кораблем "Цезарь Куников". Уроженец Севастополя, он пошел на службу к оккупантам и совершал военные преступления в Сирии, а потом и в Украине.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, оккупант "скончался от ран, полученных в бою". Об этом Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.

Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.

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С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.

В 2015-2016 годах оккупант Чирва ездил убивать сирийцев. В 2022-м решил, что сможет повторить то же самое и с украинцами - но не вышло.

"Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - отметил "мэр" Севастополя, оккупант из Красноярска.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что разведка опубликовала данные командира-предателя из Крыма, который воюет против Украины. Возглавляемое им подразделение принимало участие в оккупации Киевщины.