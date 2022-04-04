В Крыму критическая ситуация в больницах из-за раненных российских оккупантов: нет мест и медикаментов

В Беларуси и в оккупированном украинском Крыму больницы переполнены ранеными российскими оккупантами. В медучреждениях полуострова не хватает койко-мест и возник острый дефицит медикаментов.

Если на юге Украины украинские войска начнут контрнаступление, оккупантам просто некуда будет свозить своих раненых, которые уже сегодня умирают гораздо чаще, чем те, кого увезли в Беларусь. Об этом написал военный эксперт Александр Коваленко.

Он напомнил, что к утру 4 апреля общие потери оккупантов достигли 64 тысяч человек. Только погибшими российская армия потеряла около 18,5 тысячи солдат. Еще более 45,5 тысяч получили ранения разной степени тяжести.

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Раненых обычно вывозят в Беларусь, пограничные Белгородскую, Ростовскую и Курскую область, а также в оккупированный РФ украинский Крым.

"Ситуация в Беларуси неизменна. Продолжается вывод из лечебных учреждений Беларуси транспортабельных раненых российских оккупантов, тяжелые остаются в Беларуси. Вывоз трупов из белорусских моргов проходит медленно, но идет. Продолжает расти нагрузка в лечебные учреждения Белгородской, Ростовской и Курской областей. Очевидно, что это направление в ближайшее время может стать наиболее перегруженным", - отметил Коваленко.

Однако самая плохая ситуация – в больницах оккупированного Крыма. Ее аналитик назвал "стабильно критической".

"Отмечается нехватка койко-мест, медикаментов и т.д. Очевидно, что в случае контрнаступления на южный плацдарм, больницы полуострова Крым просто не смогут справиться с наплывом раненых. Это приведет к росту смертности среди раненых, который и так в российских лечебных учреждениях и на оккупированном полуострове выше показателей смертности, которые были в Беларуси", - отметил Коваленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 18,3 тыс. человек: уничтожено 647 танков и 147 самолетов.

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