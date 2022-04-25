В Крыму автомобиль с "Z" облили кислотой и разрисовали: владелец пожаловался на "расправу". Видео

В оккупированном Россией Крыму неустановленные лица повредили автомобиль с рашистской буквой "Z". Неизвестные порезали колеса, облили кислотой крышу, капот и багажник, а также разрисовали в украинские цвета окна и продырявили лобовое стекло.

Как видно из видео, обнародованного украинским журналистом Андреем Цаплиенко, автомобиль непригоден к использованию. В результате действия кислоты с автомобиля слезла краска, а лобовое стекло и все четыре колеса нуждаются в замене.

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"Не знаю. Позвонил в полицию. Сейчас будем выяснять. … Всю машину испортили", – жалуется на видео владелец-рашист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Крыму женщину задержали из-за сине-желтого маникюра.

Позже оккупанты ввели на полуострове высокий уровень террористической опасности. Речь идет о территориях Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма.