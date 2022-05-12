В Крыму активизировалось партизанское движение: оккупанты хотят усилить репрессии

В оккупированном Россией Крыму активизировалось украинское партизанское движение, из-за чего Кремль намерен ужесточить репрессии. В то же время сторонники пророссийских взглядов стали вести себя гораздо "тише".

Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. В частности, отмечается, что крымчане, которые были уверены в "непобедимости России", теперь стали осознавать, что РФ вполне может проиграть войну.

А им самим, возможно, придется ответить за государственную измену. Эйфория адептов "русского мира" очень быстро сменилась отчаянием и зарождением мыслей о том, как восстановить украинский паспорт, рассказали источники.

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Отсутствие воды после оккупации Северокрымского канала, новое подорожание товаров, проведение необъявленной мобилизации привели к тому, что "вата" стала вести себя гораздо тише.

А потеря российского десантного корабля в Бердянске и крейсера "Москва", уничтожение "Рапторов" и огромные потери оккупантов "вообще стали холодным душем для крымчан", сообщили в спецслужбах.

Кроме того, отмечается, что в российской Федеральной службе безопасности были "неприятно удивлены" вторжению и смогли спрогнозировать итог войны. Они стали массово вывозить свои семьи из Крыма и продавать недвижимость.

Отток кадров российская власть остановила посредством запрета покидать полуостров. Кроме того, Путин хотел ограничить выезд из Крыма для всего населения, но побоялся это сделать.

В то же время патриоты Украины, наоборот, почувствовали надежду на скорое освобождение полуострова из оккупации и начинают постепенно действовать.

Так, в ФСБ жалуются, что за время войны на полуострове оказались повреждены как минимум 700 автомобилей с символикой оккупантов.

"Поэтому фанаты Путина вынуждены снимать соответствующие буквы со своих машин, ведь целостность машины для них важнее, чем поддержка России", – отмечает "24 канал".

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL спрогнозировал, что летом защитники Украины змогут перейти в контрнаступление, благодаря которому будет освобождена вся страна вместе с Крымом. Операция, по словам Жданова, может продлиться месяц.