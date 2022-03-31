В Кривом Роге наказали мошенника, который собирал деньги на похороны погибшему солдату, а присвоил их себе. Фото

В Кривом Роге поймали мошенника, который решил нажиться на войне. Парень присвоил себе деньги, которые собирали для похорон украинского воина.

Люди поймали и привязали мошенника к дереву. Фото с мародером опубликовали в Telegram-канале "НачШтабу".

Мошеннику наклеили надпись на живот со словами: "Мое имя Денис Крюков, я собирал деньги на похороны погибшему солдату, а присвоил их себе. Я мародер".

Известно, что его поймали в Даманском районе Кривого Рога.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают нести значительные потери в войне против Украины. Однако им всячески помогают непризнанные власти Беларуси, в частности предоставляя свои территории для размещения войск и вооружения.

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