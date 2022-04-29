В Краматорске на безлюдной улице девочка спела 'Ой, у лузі червона калина...'. Видео

В Краматорске на безлюдной улице заметили девочку, которая пела песню Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина похилилася...". Момент зафиксировал местный общественный деятель Роман Дубинин.

Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "Спасибо маленькой украинке за этот яркий момент нашей обороны... Мы нашу славную Украину непременно развеселим!", – пишет он на своей странице в Twitter. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Видео дня

Композиция, выполненная ребенком, стала своеобразным символом украинской борьбы против захватнической российской армии. Она стала вирусной в разных странах мира, поэтому ее исполняют звезды и обычные люди в знак поддержки Украины. Начал патриотический тренд фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с первых дней войны присоединился к рядам терробороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Польше священник вместе с прихожанами спел на богослужении песню Сечевых стрельцов.