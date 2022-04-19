В Киевской ОВА рассказали о разминировании: 508 мин в сутки и 16,5 тысячи за все время

В Киевской области спасателями уже обследовано большое количество населенных пунктов. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о текущем состоянии разминирования региона.

По его данным, в течение 18 апреля спасателями в Бучанском районе были обследованы следующие населенные пункты: Горенка, Немешаево, Микуличи, Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качалы, Старая Буда, Новая Буда, Загальцы, Майдановка, Новая Гребля, Дружня, Филипповичи.

Также в Броварском районе обследование было проведено в: Русановке, Михайловке, Перемоге, Богдановке, Залесье, Скибине, Большой Дымерке.

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В Вышгородском районе спасатели проверили: Козаровичи, Иванков, Дымер, Катюжанку, Рудню, Тальскую, Феневичи, Поталиевку, Дымарку, Красиловку, Старые Соколы, Потоки, Ковалевку.

"18 апреля в ходе работ специалисты обезвредили 508 взрывоопасных предметов. А всего за все время – 16 501", – добавил Павлюк.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в освобожденных от войск государства-террориста России районах Житомирской области разминировано уже 8 населенных пунктов.