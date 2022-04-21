В Киевской области вернули газоснабжение в 91 населенный пункт, свет - в 29

В течение суток в Киевской области вернули свет 29 населенным пунктам. В 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов возобновили газоснабжение. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в Броварах полностью восстановили электро- и водоснабжение. Накануне город был обесточен на 72% в результате ракетного удара российских войск.

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"Полностью запустили водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь", – отметил Тимошенко.

В Ирпене ведутся работы по прокладке водопровода, в с. Михайловка-Рубежовка завершили наполнение водонапорной башни. В Бородянке завершили работы на главной канализационной помповой станции и готовятся начать ремонт затопленного оборудования, чтобы полностью восстановить работу канализационной системы.

В освобожденных от российских оккупантов Чернобыле, Иванкове и Дымере полноценно заработали подразделения ГСЧС.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что правительство разработало комплексный план послевоенного восстановления и развития страны.