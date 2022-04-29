В Киевской области уже заработали 12 временных переправ: где восстановлен проезд

В Киевской области на 12 временных переправах уже открыто движение транспорта, а еще на четырех продолжаются работы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"За прошлые сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в таких населенных пунктах Бучанского района: Нежиловичи, Наливайковка, Бондарня, Мирча. И в селах Вышгородского района: Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка, Черемошна", – рассказал он.

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Также активно продолжается и восстановление водоснабжения в населенные пункты области. Так, город Ирпень теперь соединён с водопроводной системой Киева, вода будет поставляться со столичных водопроводных станций.

"В селе Михайловка-Рубежовка и Немешаевской ТГ полностью восстановлено предоставление услуг централизованного водоснабжения. В селах Иванковской ТГ в 34 населенных пунктах из 42 снова есть вода", – добавляет Тимошенко.

Более того, распределение газа возобновлено в 111 населенных пунктах.

Параллельно пиротехники продолжают разминировать освобожденные населенные пункты Киевщины. Только за прошедшие сутки обследовано более 500 га территории и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

В уже безопасных районах проходят работы по уборке. Так, работники Укравтодора начали приводить в порядок улицы поселка Горенка.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что сейчас государством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в частности, развитие обороны и экономики нашей страны.