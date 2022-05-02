В Киевской области снова заработали сервисные центры Пенсионного фонда

В Киевской области возобновили работу все сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, за минувшие сутки аварийные бригады подключили 5 590 потребителей", — рассказал заместитель руководителя ОП.

Доступ к газоснабжению обеспечен 109 797 потребителям. Интернет-доступ предоставляется в 85% населенных пунктов, а телефонии – в 95%.

На пригородных и междугородных автобусных направлениях возобновили работу 223 маршрута общего пользования. Для их обслуживания задействовано 255 единиц транспорта.

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"Со 2 мая заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибенное – Киев", — добавил Тимошенко.

Продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры. В частности, накануне саперы обследовали место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. Мин обнаружено не было, поэтому временную переправу вскоре начнут возводить.

Также в Киевской области возобновляют работу центры предоставления административных услуг. По данным главы Киевской ОВА Александра Павлюка, в настоящее время в области государственные сервисы предоставляют в 49 ЦПАУ, возобновляют работу центры в Буче, Гостомеле, Славутиче и Великой Дымерке.

"В настоящее время ЦПАУ обеспечивают предоставление социальных услуг, услуг по регистрации актов гражданского состояния, а также услуг структурных подразделений исполнительных комитетов местных советов. Количество видов услуг постепенно увеличивается по мере возобновления доступа к информационным ресурсам и государственным реестрам", – подчеркнул Павлюк.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в освобожденном от российских оккупантов поселке Рогань в Харьковской области электроснабжение возобновили уже в домах 60 жителей.