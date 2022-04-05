В Киевской области правоохранители уже зафиксировали 1200 военных преступлений  оккупантов, – Монастырский

В Киевской области по состоянию на 4 апреля зафиксировано 1200 случаев военных преступлений, совершенных российской армией. Сейчас это самое большое задокументированное количество преступлений россиян в Украине среди других регионов.

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире единого телемарафона "Ua Разом". Представители Национальной полиции продолжают собирать доказательства, опрашивать местных жителей и документировать все случаи зверств россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Монастырский подчеркнул, что у военных преступлений нет срока давности, виновника объявят в розыск и смогут задержать в любой стране.

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Изнасилование, совершенное оккупантом во время военного времени, квалифицируется как военное преступление, добавил министр. Что касается их фиксации, то, если человек погиб, проводится эксгумация тела, все необходимые экспертизы, чтобы получить доказательства и связь с лицом, совершившим преступление. Причастность будет устанавливаться через ДНК.

Ответственность за преступление, добавил Монастырский, понесет не только преступник, но и его командир.

Он рассказал, что представители Национальной гвардии нашли книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет. Это позволит идентифицировать тех, кто находился в городах, и ускорить поиск военных преступников.

Чиновник также призвал не спешить возвращаться в освобожденные от россиян населенные пункты. Он попросил дождаться соответствующего указания властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Михаил Подоляк посвятил гневный пост зверствам российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он продемонстрировал ужасные кадры с убитыми мирными жителями и обратился к иностранным партнерам.

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