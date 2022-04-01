В Киевской области оккупанты остались в пяти районах. Карта

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
2 минуты
Ситуация в Киевской области

Российские оккупанты по состоянию на 31 марта продолжали находиться в пяти районах Киевской области. Однако территорий, временно контролируемых путинскими армейцами, стало меньше благодаря профессионализму ВСУ.

Показательными являются карты ОВА о ситуации вокруг Киева за 30 и 31-е числа. Оккупанты (на вечер четверга) остались в Дымерском, Бучанском, Гостомельском, Иванковском и Полесском районах.

Карта Киевской области по состоянию на среду, 30 марта
Карта Киевской области по состоянию на четверг, 31 марта
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Согласно сводке главы Киевской городской военной администрации, генерала Николая Жирнова, в самой столице сутки прошли относительно спокойно. Однако на подступах к Киеву велись бои.

На освобожденных территориях украинские военные и подразделения ГСЧС проводят зачистку и разминирование территорий.

В столице Украины продолжают возобновлять работу различные предприятия и учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания.

К интернету подключено уже 805 бомбоубежищ по Киеву.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Британская разведка заявила, что обещания страны-агрессора о снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлении оказались пустыми словами. Кроме того, существует вероятность возобновления тяжелых боев в пригороде столицы Украины.

  • В МВД сообщили, что в результате обстрелов российскими войсками территории Киева наиболее загрязненными взрывоопасными предметами оказались Виноградарь и Оболонь.

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