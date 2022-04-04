В Киеве в ходе спецоперации задержали группу информаторов спецслужб России

Служба безопасности Украины в течение прошлых выходных (2-3 апреля) реализовала в Киеве несколько масштабных операций, призванных нейтрализовать разведывательно-подрывную деятельность российских оккупантов. В частности, СБУ обезвредила группу информаторов российских спецслужб.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Сотрудники спецслужбы установили местонахождение "штаб-квартиры" вражеской агентуры и задержали ее резидента.

Им оказался местный житель, которого завербовали представители ОРДЛО. В состав группы входили участники одной из пророссийских организаций.

Вражеские агенты собирали информацию о перемещении военной техники ВСУ и дислокации блокпостов терробороны в Киевской области. Также они распространяли через соцсети призывы в поддержку кафиров. После выполнения этих задач русский куратор планировал эвакуировать информаторов на территорию ОРДЛО.

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Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве работника одной из городских больниц, агитировавшего медперсонал помогать российским оккупантам, в том числе данными по дислокации украинских подразделений.

По данным следствия, его завербовали спецслужбы России.

Кураторы обещали коллаборанту назначения на руководящую должность в оккупационной администрации, которую враг планировал создать в Киеве.

Также в столичном регионе сотрудники СБУ приостановили деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей. Сообщения содержали угрозы, призывы к капитуляции и сотрудничеству с оккупантами.

Спецслужба проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ "накрыла" масштабную сеть интернет-агентов, поддерживавших зверства России в Украине. Сеть действовала в ряде украинских областей.

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