В Киев прибыли с визитом министры иностранных дел стран Балтии: обсудят статус кандидата в ЕС
В Украину прибыли главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Они посетили столицу Украины и своими глазами увидели последствия российской агрессии.
О визите в Киев сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что в столице Украины политики также обсуждали будущее членство в ЕС.
"Посетил Киев вместе с коллегами из Латвии и Эстонии", – сообщил он, опубликовав фото.
Ландсбергис уточнил, что в столице Украины обсуждали возобновление и реконструкцию города, а также говорили о статусе кандидата в ЕС для Украины.
"Цветущий Киев напоминает, что страна готова к светлому будущему", – подчеркнул он.
Фото из Киева опубликовала также глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
Она отметила, что прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку народу Украины и обсудить способы, "которыми мы можем помочь Украине, которая борется за свою свободу и суверенитет, а также за демократические ценности".
В свою очередь Эдгарс Ринкевичс отметил, что фактически это было завершение визита, который был прерван 24 февраля, когда Россия напала на Украину.
"Мы здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и поговорить о дальнейшей поддержке #StandUpForUkraine", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Кабмине ожидают, что Киев получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года.
В то же время австрийская министр по делам ЕС Каролин Эдтштадлер считает, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".