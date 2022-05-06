В Киев прибыли с визитом министры иностранных дел стран Балтии: обсудят статус кандидата в ЕС

В Украину прибыли главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Они посетили столицу Украины и своими глазами увидели последствия российской агрессии.

О визите в Киев сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что в столице Украины политики также обсуждали будущее членство в ЕС.

"Посетил Киев вместе с коллегами из Латвии и Эстонии", – сообщил он, опубликовав фото.

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Ландсбергис уточнил, что в столице Украины обсуждали возобновление и реконструкцию города, а также говорили о статусе кандидата в ЕС для Украины.

"Цветущий Киев напоминает, что страна готова к светлому будущему", – подчеркнул он.

Фото из Киева опубликовала также глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Она отметила, что прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку народу Украины и обсудить способы, "которыми мы можем помочь Украине, которая борется за свою свободу и суверенитет, а также за демократические ценности".

В свою очередь Эдгарс Ринкевичс отметил, что фактически это было завершение визита, который был прерван 24 февраля, когда Россия напала на Украину.

"Мы здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и поговорить о дальнейшей поддержке #StandUpForUkraine", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском Кабмине ожидают, что Киев получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года.

В то же время австрийская министр по делам ЕС Каролин Эдтштадлер считает, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".