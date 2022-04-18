В Ирпене оккупанты убили 269 мирных жителей – Нацполиция

В городе Ирпень под Киевом, который месяц был под российской оккупацией, захватчики массово и жестоко убивали мирное население. Жертвами зверств россиян стали 269 местных жителей.

Об этом в понедельник, 18 апреля, на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Через три недели после того, как Ирпень освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины, полицейские закончили оперативно-следственные действия в городе.

За это время правоохранители осмотрели жилые кварталы, жилье граждан, магазины. Они проверили все места в Ирпене, где во время оккупации дислоцировались, ночевали и занимались мародерством военнослужащих страны-агрессора.

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Всего в Ирпене было обнаружено семь мест, где захватчики расстреливали безоружных местных жителей.

Напомним, что в окрестностях украинской столицы после российской оккупации было обнаружено более 900 тел убитых гражданских лиц. Большинство из них перед гибелью подвергались пыткам, десятки людей просто были закопаны в братских могилах.

Недавно появилось фото с кладбища в Ирпене. На снимке видны сотни свежих могил, в которых покоятся мирные люди: дети, женщины, старики, мужчины, у которых даже не было оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли унести – уничтожили.

В то же время город уже начали восстанавливать, сейчас продолжаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения. В частности, спасателям и коммунальным службам помогают волонтеры.