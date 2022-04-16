В Херсонской области украинские защитники уничтожили три российских "Тигра" и БМП-3. Фото

Украинские защитники на Херсонщине уничтожили очередную колонну российской техники, состоявшую из трех российских "Тигров" и одной БМП-3. Остатки пехоты противника были также ликвидированы.

Как отметили в Facebook 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, прицельные удары по российским машинам совершил расчет ПТРК "Корсар". Военные сообщили, что оккупанты выехали из временно оккупированного села в сторону украинских позиций.

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"Прорыв, разведка боем или просто заблудившиеся – наши разбирать не стали. Военные подпустили рашистов поближе, настолько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов. И вот благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" – БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами", – отметили в 28-й омбр.

Отмечается, что выжившие от ударов противотанковых ракет оккупанты попытались спастись бегством.

"Но куда им бежать среди степей украинского юга? Разве что на встречу пулям наших защитников и верную смерть, потому что другого их здесь не ждет. Оккупанты – вас ждет ад, и не только на земле", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 10-й горно-штурмовой бригаде сообщили об уничтожении нескольких единиц техники российских оккупантов. Боевые машины противника сгорели дотла.