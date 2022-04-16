В Херсоне за две недели появилось 800 могил: в сети показали спутниковые фото

В период с 28 февраля по 15 апреля в Херсоне появились целые ряды новых могил. При этом территория кладбища стремительно увеличивается и точное количество захоронений в оккупированном городе сказать сложно.

Спутниковые снимки, подтверждающие эту информацию, появились на официальной странице в Twitter "Centre for Information Resilience". Это агентство, которое занимается противодействием дезинформации и разоблачению нарушений прав человека. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

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Для подтверждения заявлений о количестве захоронений взяты кадры в промежутке в две недели. Все это время кладбище, находящееся в пределах временно контролируемой армией РФ территории, увеличивалось.

"На каждом спутниковом снимке этого места в оккупированном Россией городе Херсоне на юге Украины добавлены многочисленные линии могил", – говорится в сообщении.

Также некоммерческое предприятие дает ссылку на снимок, датируемый вторым апреля. Уже на нем зафиксировано более 800 новых захоронений. "С начала этого нашествия на Херсонском кладбище выкопано около 824 могил. Учитывая, что мы знаем о Буче, это очень волнует", – отмечает автор твита.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном Мариуполе российские оккупанты установили крематорий и начали сжигать тела погибших. Это делается для того, чтобы скрыть военные преступления солдат Кремля.