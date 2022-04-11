В Херсоне российские оккупанты захватили завод: на территорию никого не пускают

Российские оккупанты утром в понедельник 11 апреля захватили кирпичный завод "Таврической строительной компании". На территорию предприятия никого не допускают.

Об этом сообщает херсонское издание "Мост", ссылаясь на сведения сотрудников завода. По их словам, российские захватчики также установили контроль над железнодорожным мостом через реку Кошевую недалеко от завода.

"Всех людей после проверки отпустили. На территорию никого не пускают", – рассказал один из рабочих.

Завод "Таврической строительной компании" расположен на берегу реки Кошевой. Он занимается изготовлением кирпича и имеет длинную причальную стенку, к которой могут подходить небольшие баржи.

На территорию предприятия заходит железнодорожный путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля жители Херсона вышли на очередной митинг против оккупантов. Люди несли национальную символику и скандировали военным РФ "Ганьба".