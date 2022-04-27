В Херсоне российские военные силой разогнали митингующих против оккупации: есть пострадавшие

В среду, 27 апреля, в Херсоне на площади Свободы российские оккупанты разогнали мирный украинский митинг. Против митингующих применяли слезоточивый газ и светошумовые шашки.

Об этом сообщают очевидцы, местные Telegram-каналы и СМИ. Отмечается, что есть раненые и на место митинга сразу приехали врачи скорой помощи.

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"На площади Свободы в Херсоне состоялся митинг за Украину и украинский Херсон. Оккупанты попытались его разогнать, применили слезоточивый газ против мирных невооруженных протестующих. Все это не помешало херсонцам высказать свое мнение и заполонить площадь цветами украинского флага", – пишет Telegram-канал "КавунCity".

Ранее в сети появилась информация о том, что в Херсоне якобы идет подготовка к проведению "референдума" по отделению от Украины. В Российском МИД сделали вид, что ничего об этом не знают.

Как сообщал OBOZREVATEL, заявленный российскими оккупантами "референдум" в Херсонской области о создании "ХНР" был перенесен на будний день, а именно на 27 апреля. В ответ херсонцы анонсировали массовый протест.