В Херсоне местные жители вышли на митинг против оккупантов: российским военным кричат 'Позор'. Видео

В Херсоне 10 апреля прошел митинг против российской оккупации и, в целом, пребывания военных Кремля на территории города. Протестующие несли национальную символику и сканировали "Ганьба".

Запись с акции протеста появилась сегодня в сети. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Для сдерживания мирных жителей были подключены российские правоохранители с оружием в руках. Люди кричали им: "Зачем вы сюда пришли", "Убирайтесь прочь". В толпе был слышен патриотический лозунг: "Украина превыше всего!".

Херсон уже несколько недель страдает от действий путинской армии. Город активно борется с оккупацией и срывает планы Кремля по созданию в регионе "ХНР".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном оккупантами Херсоне заканчиваются продукты и лекарства.