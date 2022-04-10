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В Херсоне местные жители вышли на митинг против оккупантов: российским военным кричат "Позор". Видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
17,0 т.
В Херсоне местные жители вышли на митинг против оккупантов: российским военным кричат 'Позор'. Видео

В Херсоне 10 апреля прошел митинг против российской оккупации и, в целом, пребывания военных Кремля на территории города. Протестующие несли национальную символику и сканировали "Ганьба".

Запись с акции протеста появилась сегодня в сети. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Митинг в Херсоне 10:04.

Для сдерживания мирных жителей были подключены российские правоохранители с оружием в руках. Люди кричали им: "Зачем вы сюда пришли", "Убирайтесь прочь". В толпе был слышен патриотический лозунг: "Украина превыше всего!".

Херсон уже несколько недель страдает от действий путинской армии. Город активно борется с оккупацией и срывает планы Кремля по созданию в регионе "ХНР".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном оккупантами Херсоне заканчиваются продукты и лекарства.

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