В Херсоне 58 детей-сирот прячутся в подвале церкви: Денисова призвала помочь

В Херсоне 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, больше месяца живут в подвале церкви. Большинство из них младше 4 лет. Необходима срочная эвакуация.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отмечает, что для несовершеннолетних, некоторые из которых имеют инвалидность, очень важно уехать с горячей точки. В частности, для них уже подготовили безопасное место в более спокойном регионе, где они смогут получить необходимый уход, лечение, помощь.

"Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и предпринять все зависимые от вас меры по открытию и работе гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности", – пишет Денисова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы "Азова" показали, как живут люди в окруженном Мариуполе. Дети и женщины практически не выходят из бомбоубежища. Еды и лекарств почти нет, малышам делают подгузники из мусорных пакетов.