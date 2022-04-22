В Харьковской области ВСУ уничтожили танки врага. Видео

Украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам. Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника вместе с личным составом рашистов.

На Харьковщине наши военные ликвидировали три вражеских танка. Об этом сообщил Telegram-канал "ДОКАЗЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РФ".

"Три вражеских танка уничтожили военные 93 ОМБр "Холодный Яр" под Изюмом", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что за 57 дней войны против Украины Россия потеряла около 21 200 человек личного состава. Также украинские защитники уничтожили 838 танков и 153 вертолета оккупанты.

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Напомним, российским властям все труднее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресссекретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются уезжать в Украину на войну.