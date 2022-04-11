В Харьковской области разрушены 11 мостов и более 800 км дорог, – ОП

В Харьковской области, где часть территории остается под временной оккупацией российских фашистов и продолжаются бои, разрушены или уничтожены более 800 км дорог государственного значения. Поэтому, прежде всего, в регионе нужно обеспечить беспрепятственное движение авто и доставку гуманитарных грузов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram. Он рассказал, что на эвакуационных путях дорожники производят ямочный ремонт.

"Харьковщина. Часть области остается оккупированной, там продолжаются бои. На сегодняшний день разрушены или повреждены 11 мостов и путепроводов, более 800 км дорог государственного значения", – отметил он.

В то же время, заместитель главы ОП проинформировал, что на трассах M-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-18 Мерефа-Лозова проводится ямочный ремонт.

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"Этими дорогами проходят эвакуационные маршруты из региона. Наша задача – обеспечить беспрепятственное движение авто и доставку гуманитарных грузов", – пояснил Тимошенко.