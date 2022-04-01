В Харькове взяли в плен группу оккупантов: им пришлось кричать 'Слава Украине' и 'Путин х**ло'. Видео

Украинские защитники продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз военные ВСУ в Харькове захватили целую группу солдат страны-агрессора.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Еспрессо TV". На кадрах видно, что пленным перевязали глаза, чтобы они не видели позиций наших военных.

"Слава Украине! Путин – ху*ло!", – кричат солдаты "второй армии" в мире.

Автор ролика подчеркивает, что украинские военные поступили благородно с оккупантами – не вывели их на обстрел и даже разговаривают с ними на русском языке.

Отметим, Россия начала массово распространять видеоролики о якобы жестоком обращении украинских воинов с пленными оккупантами. Пропагандисты пытаются сформировать мнение, что ВСУ не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Однако, как видно на записи выше, солдатов РФ в Украине не убивают, а только учат простым и известным всему миру истинам: Украине – слава, а Путин – х*йло.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, мать российского оккупанта лейтенанта Дмитрия Молчанова, чье подразделение месяц обстреливало мирных жителей Харькова и окраин, узнала своего сына в пленном солдате, у которого взяли интервью. Россиянка просила помочь ей найти сына и заявляла, что он "не убийца" и "ни в чем не виноват", а все ее знакомые против войны.

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