В Харькове вражеская ракета попала в дом и застряла в потолке. Видео

В Харькове российские войска в который раз обстреляли ракетами жилые дома. Одна из них застряла в потолке.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram "Труха Украина". На кадрах виден край боеприпаса, торчащий с пробитого потолка.

Как сообщил утром 11 апреля председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов, минувшей ночью оккупанты обстреливали Харьковщину около 66 раз. Российские оккупанты применяли разные виды оружия. В результате боев за сутки как минимум 11 человек погибли, среди которых – 7-летний ребенок. Также есть не менее 14 раненых.

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Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч", артиллерию, танки. Бои велись по Дергачевскому направлению. Пострадали жилые кварталы Пятихаток, Салтовки, Алексеевки, районов ХТЗ, Холодной горы.

Ранее оккупационные войска сбросили на Харьков снаряды на парашютах. На месте взрыва образовалась воронка глубиной пять метров, а дом, в который попал снаряд, потерпел значительные разрушения. В частности, в одном из подъездов разрушены перекрытия между всеми этажами – квартиры обрушились внутрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Харьковской области в результате вражеских обстрелов разрушены 858 объектов, из которых 628 – гражданские. Но после окончания войны будет отстроен каждый уничтоженный дом.