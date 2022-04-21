В Харькове снаряд оккупантов попал в авто: погибли два человека

В Харькове во время обстрела Киевского района 21 апреля снаряд попал в машину с мирными жителями. Два человека погибли на месте.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи региона. Отметятся, что жертвы российских оккупантов сгорели живьем.

Так вражеский снаряд попал в моторный отсек легковой машины "Лада". В результате этого автомобиль вспыхнул. Люди не успели из него выбраться. Транспортное средство вместе с водителем и пассажиром выгорело дотла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли Харьков из систем залпового огня. Есть раненые и погибшие.