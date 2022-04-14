В Харькове разрушены уже 2055 зданий, оккупанты усилили обстрелы

Войска российской оккупационной армии каждый день обстреливают Харьков. Вечером 14 апреля оккупанты нанесли еще один удар, снаряд попал в жилой дом. Всего разрушено около двух тысяч зданий.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире единого телемарафона новостей "Ua Разом". По его словам, в городе практически не осталось жилых районов, которые бы не обстреливали оккупанты.

В то же время, по словам мэра Харькова, за последние несколько дней интенсивность атак вражеской армии усилилась. Всего в городе разрушено 2055 зданий, большинство которых восстановить будет невозможно. Ситуация в городе стабильно напряжена.

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"С начала войны враг обстреливает город постоянно, причем резко расширена география бомбардировок. Практически не осталось таких районов, в которые не попали снаряды", – сказал он .

Терехов отметил, что несмотря на активные атаки путинской армии, Харьков продолжает жить. В городе раздают гуманитарную помощь, работают продовольственные магазины и аптеки.

Накануне, 13 апреля, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что войска России атаковали жилые кварталы Харькова. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще десять получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска России 7 апреля из артиллерии обстреляли районы Алексеевка, Салтовка и ХТЗ в Харькове. 14 человек пострадали, одна женщина погибла.