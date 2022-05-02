В Харькове после обстрелов вспыхнули пожары, Донбасс – под вражеским огнем. Главное о ситуации

В Харькове враг ночью обстреливал жилые районы города, вспыхнули пожары. Интенсивные обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые, есть и среди мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Били рашисты и по Днепропетровщине. Как прошла ночь в Украине на фоне войны, читайте дальше.

На подавляющем большинстве территорий Украины ночь с 1 на 2 мая прошла относительно спокойно. В Волынской, Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской области обстрелы ночью не фиксировались.

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А вот на Днепропетровщине ночью раздавались сигналы тревоги. А к утру произошло несколько "прилетов" в Синельниковском районе. Есть попадание в промзону, разрушены складские помещения. Пока данных о пострадавших нет, детали относительно других обстрелов и их последствий устанавливаются.

В Харькове враг ночью бил по жилым районам. Возникло несколько пожаров, на местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет, однако информация уточняется.

Продолжаются жестокие бои под Изюмом.

Луганщину за минувшие сутки рашисты обстреливали 18 раз. Разрушены 28 домов, три человека погибли, три - ранены. Пострадал малолетний ребенок. Сообщается также о том, что в Лисичанске сгорело здание гимназии.

Донетчина остается в критическом состоянии в результате боевых действий. В результате обстрелов в течение вчерашнего вечера и ночи к утру известно о 4 раненых: по двое в Великой Новоселке и Владимировке Бахмутского района.

Сложной остается ситуация в Херсонской области. Там продолжаются взрывы и обстрелы. Российские оккупанты продолжают боевые действия и занимаются мародерством на территории области. Особенно тяжело приходится жителям оккупированных сел Херсонщины – там ситуация стабильно критична.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 мая началась эвакуация мирных жителей из "Азовстали". Удалось вывезти около сотни мирных жителей, преимущественно – женщин и детей. 2 мая спасение людей планируют продолжить.

Защитники Мариуполя вечером 1 мая показали уникальные кадры эвакуации мариупольцев с территории завода.

Вместе с тем оккупанты начали новый обстрел "Азовстали" сразу после эвакуации мирных граждан.