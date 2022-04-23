В Харькове осколком снаряда убило мужчину, который вышел за хлебом: его дочь рассказала о трагедии. Фото

Во время обстрела Харькова русскими оккупантами был убит пожилой мужчина, вышедший в магазин за хлебом. Дочь погибшего рассказала о трагедии.

Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. По информации издания, 79-летний Виктор Губарев скончался в результате полученных ранений 21 апреля. Хлеб, который он нес домой, находится в квартире его ребенка.

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"Хлеб был в крови. Сейчас я не могу держать его, но хочу, потому что это частица моего папы. Это было последнее, что у него было в руках", – рассказывает Яна Бачек, дочь погибшего.

По ее словам, перед обстрелом живущий в соседнем доме отец вышел из дома. Через несколько минут раздались сильные взрывы. В этот момент женщине позвонила мать, чтобы сообщить, что Губарев остался на улице во время бомбежки.

Яна Бачек хотела сразу выбежать на улицу, но ее муж отговорил это делать из-за большой опасности повторного авиаудара. Когда взрывы прекратились, она вышла из дома и увидела, как медики скорой помощи уносят тело ее отца. Этот момент зафиксировал фотограф, приехавший на место событий вместе со скорой.

Медикам пришлось оттаскивать дочь от тела Губарева. Позже она рассказала журналистам, что ее тревожит то, что из-за постоянных обстрелов она даже не может нормально похоронить отца. "Это не так, как было раньше: кладбище, могила, особое место, где я могу быть отдельно от других людей, быть спокойной, говорить, плакать", – делится женщина.

Из-за большого количества погибших во многих городах Украины обустраивают братские могилы или специальные места за пределами населенных пунктов, где хоронят умерших по несколько десятков раз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что только в Херсоне за 2 недели появилось не менее 800 новых могил. Местное кладбище ежедневно увеличивается.