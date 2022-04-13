В Харькове команда CNN стала свидетелями обстрела города российскими оккупантами

Команда американского телеканала CNN стали свидетелями обстрела Харькова российскими оккупантами. Во время бомбежки иностранные журналисты находились на территории Салтовки.

"Обстрел стал свидетельством того, что Россия ведет широкомасштабную военную атаку, отражающую недавние заявления высокопоставленных провластных чиновников", – пишут на сайте CNN. Мнения журналистов подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегуб, уверяющий, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население региона.

По его словам, военные РФ обстреливают город из реактивных систем залпового огня, танков и артиллерии. “За минувшие сутки пострадали 22 мирных жителя, в том числе трое детей. Погибли 7 человек. К сожалению, в больнице скончался двухлетний мальчик", – отметил Синегуб.

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Также говорится, что от действий Кремля больше всего страдает город Изюм. Там до сих пор продолжаются ожесточенные бои, российские военные пытаются прорвать оборону ВСУ. "Мы сделаем все, чтобы не допустить проникновения оккупантов в Донецкую и Луганскую области со стороны Изюма", – комментирует глава ОВА. Однако он добавил, что пока оснований для эвакуации гражданских из Харькова нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 апреля регион снова страдал от бомбардировок со стороны российских войск. В районе ХТЗ начался сильный пожар.