В Харькове 25% домов стали непригодными для жизни, – Терехов

После вторжения российской армии на территорию Украины более 25% многоквартирных домов Харькова не пригодны для дальнейшей жизни. То есть фактически четверть населения города остались без крыши над головой и вынуждены искать прибежища.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехова в эфире телемарафона UA Разом. Кроме того, российские захватчики разбомбили 50% городских школ.

"Вдумайтесь просто в эту цифру. Половина! Но и это не конец. Оккупанты с начала войны не прекращают обстреливать Харьков ни на один день", – подчеркнул градоначальник.

Напомним, что оккупанты действительно продолжают стихийно и массировано наносить атаки по жилым районам Харькова. Среди жертв есть и дети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в марте российские солдаты цинично ударили по харьковской больнице, где на момент бомбежки находились врачи и пациенты.