В ГУР Минобороны назвали главную цель РФ в войне и рассказали, что нужно Украине для победы

Главная цель военной агрессии России осталась неизменной – это операция по уничтожению государственности Украины. Для отражения нашествия оккупантов наша страна прежде всего нуждается в артиллерийских системах, танках, а также зенитных установках и радиоэлектронной разведке.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram ГУР. Он подчеркнул, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились – он по-прежнему хочет уничтожить Украину как государство.

"Как бы они достигли этой цели, Россия так до конца и не поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу", – подчеркнул он.

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Однако заверил, что этого не было и не может произойти, особенно, после зверств и военных преступлений, свидетелями которых является весь мир.

Буданов рассказал, что для отражения российской агрессии Украине сейчас необходимы, прежде всего, артиллерийские системы, желательно немецкие, чья армия у них особенно сильна.

"И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка", – отметил руководитель ГУР.

Напомним: ранее в ГУР Минобороны также рассказали о судьбе украинского Мариуполя. Там отметили, что требования российских оккупантов к защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться напоминают вероломство путинской армии в боях под Иловайском в августе 2014-го. Но украинские герои, защищающие город, будут держать оборону до последнего. По мнению Буданова, бои за Мариуполь окончатся не их героической гибелью, а деблокированием и освобождением города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буданов заявил, что среди генералитета оккупационной армии нет согласия о наступлении на позиции защитников Украины. Российское командование боится умереть на поле боя.