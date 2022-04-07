В Гостомеле полиция обнаружила в гараже 11 тел гражданских, убитых снайперами, – Аваков

В среду, 6 апреля, в поселке Гостомель под Киевом полиция обнаружила тела гражданских граждан. Их убили снайперы кафиров, которые тренировались на "живой мишени".

Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в Telegram. Он обнародовал жуткое видео с места инцидента (Осторожно! Содержимое чувствительного характера и может поразить людей с неустойчивой психикой! +18!).

В Гостомеле уже не первые сутки продолжаются поиски пропавших людей. Их разыскивают под завалами разбомбленных домов, по подвалам и гаражам. В одном из таких гаражей на улице Святопокровской и обнаружили тела одиннадцати человек. Среди них не было военных, все гражданские лица.

Видео дня

Местные жители рассказали правоохранителям, что снайперы российских фашистов тренировались, расстреливая людей. А потом стянули тела убитых в гараж.

Отметим, что за время продолжавшейся 35 дней российской оккупации в Гостомеле пропали без вести более 400 человек. Их поисками занимаются местные власти, работники ГСЧС и патрульная полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гостомель был освобожден от врага 1 апреля. ВСУ показали, как выглядят улицы пригорода Киева после освобождения от российских оккупантов.