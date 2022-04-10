В Госдуме РФ размечтались о восстановлении Таврической губернии: нацелились на две области Украины

Депутаты нелегитимной Государственной думы РФ продолжают выдавать очередные порции ахинеи об "исторической справедливости". На этот раз член думы Михаил Шеремет размечтался о восстановлении "Таврической губернии" в границах некогда существовавшей Российской империи.

Он добавил, что ключевую роль в этом должен сыграть временно оккупированный Россией украинский Крым. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Шеремет в своем заявлении указал на оккупацию нескольких южных регионов Украины. Он привел историческую справку о том, что центром Таврической губернии был Симферополь, а в регион входили нынешние Херсонская и приазовская часть Запорожской областей.

Примечательно, что имперские замашки уже проскакивали в пропагандистских российских СМИ. Так, в стране-агрессоре заговорили о необходимости использования опыта князя Григория Потемкина в "укреплении юга России" и рассматривать временно оккупированный украинский Крым в связке с юго-восточными регионами Украины.

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Ранее депутат нелегитимной российской Госдумы Алексей Журавлев заявил, что переговоры между Украиной и РФ не "производят нужного эффекта" на тех людей, которые готовы воевать за "русский мир". По его словам, войну не нужно прекращать, пока российские войска "не дойдут до границы с Польшей".

Напомним, еще один член Госдумы РФ Михаил Делягин заговорил о нанесении ядерного удара по Азербайджану. Он даже устроил "голосование" в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия может изменить тактику войны в Украине. Не исключено, что она сосредоточится на попытках удержать и расширить оккупацию южных и восточных регионов страны.