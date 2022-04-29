В Генштабе рассказали, кто подорвал стратегический для оккупантов мост под Мелитополем. Фото

Разрушение железнодорожного моста под Мелитополем, через который российские оккупанты перевозили оружие из оккупированного Крыма, работа Движения сопротивления Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины. Он являлся важным логистическим объектом для войск РФ.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования ССО ВСУ. Мост расположен в поселке Акимовка, он был разрушен в четверг, 28 апреля.

Через него военнослужащие Российской Федерации перевозили на временно оккупированные районы Украины технику и боеприпасы. Маршрут играл важную роль для наращивания российскими военными сил в направлении украинских городов Пологи, Токмака и Мариуполя.

Как отметили в командовании, операция была тщательно спланирована.

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"Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, которые трудно поддаются ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук 28 апреля рассказал, что около 8 часов утра был разрушен железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка. Он добавил, что после разрушения моста у российских оккупантов началась паника.