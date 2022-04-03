В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают врага на украинской земле. Видео точного удара

Украинские защитники продолжают уничтожать технику вторгшихся на нашу землю российских оккупантов. Удары попадают точно в цель и эту профессиональную работу часто фиксирует видеокамера.

Кадры с ликвидации вражеского танка показал Генеральный штаб Вооруженных сил. Видео опубликовано на Facebook-странице (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в объектив попала боевая работа противотанкистов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Именно они точным ударом уничтожили технику захватчиков.

"Доброе утро, Украина! Десантники продолжают уничтожать врага на украинской земле. єТанчик", – подписали ролик в Генштабе ВСУ.

Видео дня

Подписчики в комментариях отметили мужество военных и поблагодарили их за защиту Украины и украинцев.

"Ребята, вы молодцы, вы лучшие, поклоняемся вам за защиту нашей Украины, пусть Господь бережет вас!", "Искренняя благодарность за ваш военный профессионализм. Бейте врага на нашей земле, добейте врага на его земле", "Спасибо, вы наши ангелы. Пусть Боженька вас оберегает! Слава Украине!" – прокомментировали пользователи сети.

Добавим: в Луганской области воины 81-й ОАМБр Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений войск РФ. Несмотря на тщательную охрану объекта оккупантами, он был полностью разбит.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 2 апреля Воздушные силы ВСУ ликвидировали восемь российских воздушных целей. Среди них два вражеских самолета, вертолет и беспилотник.

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