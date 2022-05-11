В Генштабе назвали вероятные следующие шаги оккупантов

Аппетиты российских захватчиков не ограничиваются полным захватом Донецкой и Луганской областей. Россия может попытаться взять под контроль Одесскую и Николаевскую и отчасти Запорожскую область.

Создание сухопутного коридора к оккупированному Приднестровью и оккупация Киева тоже не сняты с повестки дня. Об этом в ходе брифинга 11 мая заявил заместитель начальника Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, которого цитирует Интерфакс.

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов законодательной власти с приведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России", – отметил Громов.

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Он констатировал, что фактическая оккупация и полный контроль над Украиной остается ключевой стратегически политической целью Кремля. И в России до сих пор предполагают, что имеют шансы ее достичь. Однако у Украины - другие планы на будущее.

"Противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это его мнение. На их мнение есть наше противодействие", - сказал Громов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты на Донбассе штурмуют ряд городов, в Мариуполе наносят удары по "Азовстали". Об этом с утра 11 мая заявили в Генштабе.

При этом война в Украине обходится России слишком дорого. Кремль за время войны потерял более $34 млрд. Однако так и не достиг ни одной из заявленных ранее целей и не может похвастаться значительным прогрессом в оккупации украинских городов и сел. Те населенные пункты, которые захватывает путинская армия, она прежде стирает с лица земли.