В финском городе решили демонтировать памятник Ленину из-за вторжения России в Украину. Фото

В финском городе Турку демонтируют памятник Владимиру Ленину. Такое решение власти приняли из-за того, что после начала развязанной Россией войны в Украине он провоцировал людей на негативные эмоции и неоднократно становился темой общественных дискуссий.

Памятник вместе с мемориальной табличкой уберут с улицы в ближайшее время. Об этом сообщает издание Yle (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мэр Турку Минна Арве приняла решение о демонтаже монумента уже в ближайшее время. Согласно городским властям, памятник будет убран из-за того, что он вызывает у горожан сильные негативные реакции после того, как Россия напала на Украину.

Бюст Ленина был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Это был подарок городу от Ленинграда (Санкт-Петербурга). Автором памятника стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин.

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Бюст входит в художественную коллекцию, принадлежащую городу, и после демонтажа он будет описан и отправлен на хранение в музей.

Напомним, в Украине продолжают избавляться от "российско-имперского прошлого". Так, в Киеве демонтировали изображения вождя мирового пролетариата и идеолога Октябрьской Революции Владимира Ленина.

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