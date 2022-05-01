В 'Евросолидарности' предлагают разрешить хранение оружия бойцам терробороны по месту жительства по швейцарской модели

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении.

По словам авторов законопроекта, такая норма позволит ускорить развертывание сил сопротивления в случае нападения агрессора.

"Начиная с 24 февраля 2022 года силам национального сопротивления государством было передано значительное количество оружия и боеприпасов. Возврат такого оружия на хранение в воинских частях может привести к затягиванию процесса оснащения этим оружием как Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, так и добровольческих формирований при возникновении повторной потребности", – объясняют авторы законопроекта.

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"Это может негативно сказаться на обороноспособности военных формирований и способствовать продвижению оккупационных войск вглубь территории Украины. Наиболее приемлемым выходом, который позволил бы урегулировать вопросы хранения оружия и оперативного оснащения им сил национального сопротивления, было бы предоставление права сохранения этого оружия и боеприпасов этими лицами за условия надлежащей регистрации и учета указанных видов вооружения и боеприпасов", – говорится в пояснительной записке.

По мнению актеров законопроекта, это позволит обеспечить законность и управляемость такого хранения оружия, исключив его произвольное использование не по целевому назначению. Петр Порошенко, который в первые дни вторжения предложил руководству государства существенно упростить процедуру выдачи оружия для защиты государства, убежден, – Украине необходимо оперативное формирование подразделений территориальной обороны по швейцарской модели.

"Во время встречи с руководством страны я обратился о том, чтобы кардинально изменить выдачу оружия и мое предложение было поддержано. И сегодня вместо одной тысячи уже выдано 20 тысяч автоматов", – сказал Порошенко 26 февраля на базе 206-го батальона терробороны Киева.

"Это – швейцарская модель. Когда под кроватью каждого украинца будет автомат, когда через минуту украинец будет готов убивать нападающих, когда у него не будет никаких колебаний по защите собственной земли, как демонстрируют это сейчас – никто нас не тронет", – убежден Петр Порошенко .