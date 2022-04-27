В Энергодаре местный депутат пошел на сотрудничество с оккупантами: ему сообщили о подозрении в коллаборационизме

В захваченном российскими войсками Энергодаре прокуратура подозревает местного депутата в сотрудничестве с оккупантами. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что депутат возглавил незаконный орган оккупационной "власти". Личность депутата не называется.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в заявлении.

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Сообщается, что по данным следствия, в конце марта 2022 года во время временной оккупации Энергодара местный депутат добровольно согласился занять должность в незаконно созданных военной администрацией РФ органах "власти".

"О своем назначении "главой общественного совета самоорганизации города Энергодар" подозреваемый сообщил жителям города в видеообращении через сеть интернет. В настоящее время "чиновник" активно обеспечивает выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", – информируют в Офисе генпрокурора.

Также отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, еще 6 апреля в оккупированном Энергодаре Запорожской области самопровозглашенный глава городской администрации некий Шевчик своей подписью единолично "отправил в отставку" законно избранного и действующего мэра Дмитрия Орлова. Вслед за градоначальником фейковый персонаж, возомнивший себя великим начальником, "уволил" и чиновников местного самоуправления.

Позже OBOZREVATEL сообщал, что в Энергодаре оккупанты начали собирать паспортные данные жителей города для проведения псевдореферендума. Каждому жителю обещают по 10 тысяч рублей.