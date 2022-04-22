В Энергодаре оккупанты пообещали жителям по 10 тысяч рублей, чтобы собрать данные на псевдореферендум

Война в Украине идет не только на поле боя – враг стремится расшатать также информационную безопасность. В частности, во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье, рашисты начали записывать местных жителей в очередь на выдачу 10 тысяч рублей.

Об этом сообщили в информационно-боевой сводке Сил обороны Запорожского края в Facebook. Отмечается, что таким образом оккупанты планируют получить от населения необходимые паспортные данные для проведения очередного "псевдореферендума".

Кроме того, оккупанты продолжают вести информационно-психологическое влияние на жителей оккупированных территорий, распространяют лживую информацию через информационные бюллетени и телеграмм-паблики. Осуществляют угрозы и физическое давление на руководителей легитимных органов местной власти и их семьи, местное население с целью организации, проведения фейковых выборов (псевдореферендумов) и создания пророссийских органов власти.

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Напомним: еще 6 апреля в оккупированном Энергодаре Запорожской области самопровозглашенный глава городской администрации некий Шевчик своей подписью единолично "отправил в отставку" законно избранного и действующего мэра Дмитрия Орлова. Вслед за градоначальником фейковый персонаж, возомнивший себя великим начальником, "уволил" и чиновников местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже российские оккупанты решили срочно возобновить работу похоронного бюро в Энергодаре, назвав такие меры "острой необходимостью". В самом деле, возобновление работы похоронного бюро нужно захватчикам, чтобы заметить следы преступлений.