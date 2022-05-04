В Донецкой области за один день оккупанты убили 21 мирного жителя, есть много раненых, – глава ОВА

В Донецкой области во вторник, 3 мая, в результате атак российских войск погиб 21 мирный украинец. Это самое большое количество жертв в регионе после обстрела вокзала в Краматорске. Тогда Россия убила сразу 52 человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем канале в Telegram. Ранения разной степени тяжести в течение дня получили еще 27 человек.

По словам главы ОВА, в Авдеевке погибли 10 человек, в Лимане – 5, в Угледаре – 4, один человек в Великой Новоселке и 1 один в Шандриголовом.

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По словам Кириленко, также удалось также уточнить информацию о двух погибших в окруженном российскими захватчиками Мариуполе. В то же время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 315 мирных жителей, 942 получили ранения.

Чиновник подчеркнул: за каждое преступление, совершенное на украинской земле, россияне понесут наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 3 мая нанесли мощный удар по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. В результате преступных действий рашистов 10 человек погибли, 15 ранены.