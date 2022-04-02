В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
5 минут
В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. Фото

Защитники украинской Донбасса 1 апреля разгромили подразделения российских оккупантов. Незваных "гостей" встретили "цветами" - украинскими САУ "Пиона", "Гвоздика" и "Гиацинт".

Фото с остатками техники и личного состава "второй в мире" путинской армии после нескольких часов боя показали в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Вчера, 1 апреля, рашисты решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят. Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили свинособак не теми цветами, на которые они рассчитывали" "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - рассказали в ОТУ "Восток".

Видео дня

Украинские воины обещают и дальше нещадно уничтожать врагов и мстить им за все то горе, смерти и разрушения, которые они принесли на благословенную украинскую землю.

"Уничтожать оккупантов, стирать их с лица земли за всю ту жестокость и издевательства, что они совершили с украинским народом. Именно эта почетная миссия сегодня лежит на каждом украинском воине. И так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее разглядеть", - отметили в ОТУ "Восток".

Воины показали, что осталось от оккупантов после "теплой" встречи.

Документы одного из ликвидированных оккупантов
Бой длился несколько часов
От теплого приема ВСУ оккупанты теряли головы
Уничтожено огромное количество техники с современными свастиками
Украинские воины встретили врага ''цветами'' - украинскими САУ ''Пион'', ''Гвоздика'', ''Гиацинт''
Оккупанты потеряли много разной техники
Бой состоялся 1 апреля в Донецкой области
Не все его участники из РФ смогут рассказать другим оккупантам, что не стоит соваться в Украину
ВСУ освобождает украинскую землю
В Донецкой области враг несет потери
Яркие фото показали украинские военные
Били оккупантов везде
Еще одна нейтрализованная единица вражеской техники
Таких уничтоженных ''единиц'' - немало
Как и уничтоженных оккупантов
Враг не успел собрать вещи
Они валяются вокруг подбитой бронетехники
Последствия боя
Еще уничтоженная техника
Эта ''броня'' больше не будет воевать против украинского народа
Масштабы потерь оккупантов поражают
Поле боя
Еще уничтоженная техника
Часть ликвидированных оккупантов
Благодарность за ''теплый прием'' враги пополнили боекомплект украинским воинам

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области два украинских танка уничтожили 10 танков российской армии и большое количество бронемашин десанта.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаВойна в Украине 2022Потери России в войне с УкраинойВооруженные силы УкраиныРоссияРоссия - страна-агрессор