В Донецкой области украинские герои за несколько часов разгромили тактическую группу россиян. Фото

Защитники украинской Донбасса 1 апреля разгромили подразделения российских оккупантов. Незваных "гостей" встретили "цветами" - украинскими САУ "Пиона", "Гвоздика" и "Гиацинт".

Фото с остатками техники и личного состава "второй в мире" путинской армии после нескольких часов боя показали в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Вчера, 1 апреля, рашисты решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят. Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили свинособак не теми цветами, на которые они рассчитывали" "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - рассказали в ОТУ "Восток".

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Украинские воины обещают и дальше нещадно уничтожать врагов и мстить им за все то горе, смерти и разрушения, которые они принесли на благословенную украинскую землю.

"Уничтожать оккупантов, стирать их с лица земли за всю ту жестокость и издевательства, что они совершили с украинским народом. Именно эта почетная миссия сегодня лежит на каждом украинском воине. И так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее разглядеть", - отметили в ОТУ "Восток".

Воины показали, что осталось от оккупантов после "теплой" встречи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области два украинских танка уничтожили 10 танков российской армии и большое количество бронемашин десанта.

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