В Донецкой области сбили российский беспилотник-разведчик. Фото
Во вторник, 5 апреля, в Донецкой области пограничники из Краматорского отряда сбили в небе беспилотник российских оккупантов. Он производил воздушную разведку.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Военнослужащие сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия.
Были опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что российский беспилотник упал почти полностью сгорел. На нем, как и на других образцах техники оккупантов, была нарисована рашистская свастика – буква "Z".
Напомним, что ранее российские оккупант потеряли беспилотник-разведчик стоимостью более 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области.
Речь идет о БПЛА "Орлан-10", используемом для разведки и корректировки огня артиллерии.
Всего с начала полномасштабной войны защитники Украины уничтожили более 85 вражеских беспилотников.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины продолжают очищать небо от российских оккупантов и их техники. В небе над Харьковской областью были уничтожены еще две вражеские цели – беспилотник и истребитель-бомбардировщик.
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