В Донецкой области сбили российский беспилотник-разведчик. Фото

Во вторник, 5 апреля, в Донецкой области пограничники из Краматорского отряда сбили в небе беспилотник российских оккупантов. Он производил воздушную разведку.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Военнослужащие сбили вражеский БПЛА из стрелкового оружия.

Были опубликованы фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что российский беспилотник упал почти полностью сгорел. На нем, как и на других образцах техники оккупантов, была нарисована рашистская свастика – буква "Z".

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Напомним, что ранее российские оккупант потеряли беспилотник-разведчик стоимостью более 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области.

Речь идет о БПЛА "Орлан-10", используемом для разведки и корректировки огня артиллерии.

Всего с начала полномасштабной войны защитники Украины уничтожили более 85 вражеских беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины продолжают очищать небо от российских оккупантов и их техники. В небе над Харьковской областью были уничтожены еще две вражеские цели – беспилотник и истребитель-бомбардировщик.

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