В Донецкой области идут бои на всей линии фронта, в Луганской – враг штурмует Северодонецк. Главное

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города. В Луганской области враг штурмует Северодонецк, а в Донецкой области на всей линии фронта идут бои.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах состоянием на утро пятницы, 6 мая, которой располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью было тихо на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине, Киевщине, Днепропетровщине и Полтавщине. Также было спокойно во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Запорожской, Черниговской и Тернопольской областях.

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На Днепропетровщине Покровскую общину оккупанты атаковали ракетами. Также захватчики обстреляли из градов два села в Зеленодольской и Широковской общинах. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Харькове на окраинах города ночью были слышны единичные обстрелы. Пострадавших нет. В четверг оккупанты продолжили обстреливать Салтовку, в результате этого ранения получили пять гражданских лиц. Также враг нанес ракетный удар по Лозовой, один человек погиб. На Изюмском направлении продолжаются бои.

В Луганской области продолжаются мощные обстрелы. Рашисты продолжают попытки штурма города Северодонецк. Вечером четверга вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота".

По жилым кварталам и объектам инфраструктуры враг открывал огонь 16 раз. В результате повреждены 12 домов, комплекс торговых сооружений и электроподстанция.

Кроме того, в Рубежном разрушены семь домов, в Новодружеске – два. Также зафиксированы разрушения в Лисичанске, Орехове, Горном, Попасной. В результате действий рашистов погибли два человека.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия по всему фронту. Враг атакует Лиман, Авдеевку, Марьинку, Новомихайловку, Красногоровку, Угледар и Большую Новоселку. Ночью и с утра были постоянные воздушные тревоги.

В Краматорске в результате обстрела значительные повреждения получили 32 многоэтажки, ранены 25 человек. Помимо жилых кварталов, рашисты атакуют ракетами промышленные объекты города. Не прекращают оккупанты и обстрелы Авдеевского коксохимического завода.

Также захватчики атаковали поселок Нью-Йорк, а с пяти утра активизировали обстрелы Светлодарской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области ситуация остается сложной, по всему региону продолжаются взрывы и обстрелы. Оккупанты также продолжают боевые действия и мародерства.

В Николаевской области в четверг, после 16 часов, был "прилет" в Очакове на объекты инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет.

Отметим, что российские войска постоянно атакуют украинские города на Донбассе и продолжают убивать мирных жителей. Из-за обстрела врагом поселка Михайловка возле Рубежного погиб священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля в Луганской области ВСУ разгромили в бою группу оккупантов-"вагнеровцев". Семь военных из штурмового отряда "Барс-7" ЧВК Вагнера взяли в плен, еще больше ликвидировали.