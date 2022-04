В Днепре ВСУ и терробороне передали 22 маневровых автомобиля. Почти все их приобрели на средства, собранные фондом ТАПС

Украинские армейцы и тероборона на передовой получат еще 22 маневровых автомобиля, которые уже готовы к выполнению боевых заданий. Утром 30 апреля пикапы и джипы привезли в Днепр, чтобы отправить их на фронт. "У нас укрепления стоят за пределами населенных пунктов — чтобы не подвергать людей опасности. Поэтому приходится ездить по полям. И, когда идет, например, дождь, то очень важно, чтобы машина могла проехать там. И на такой машине это можно сделать", – рассказывает военнослужащий из Днепра Александр Курбатов.

Автомобили приобрели на средства частных пожертвователей, волонтеров и предпринимателей. Впрочем, львиная часть денег была собрана фондом ТАПС-Украина. Все это — совместная работа в рамках поддерживающего проекта #CARFORVICTORY, в том числе и ВЦ "Восток".

Джипы и пикапы искали по всей Европе – в Италии, Польше, Бельгии, Голландии, Испании. Во Львове автомобили доукомплектовуют - красят в пиксель, проверяют подвески, пытаются дать дополнительное оснащение - тараны, защита радиаторов, говорит писатель, блоггер, координатор проекта #CARFORVICTORY Ян Валетов. По его словам, готовится следующая партия.

Ранее на фронт уже было передано 50 автомобилей для тактических групп.

Мэр Днепра Борис Филатов, который встретился с армейцами во время передачи автомобилей, поблагодарил фонд ТАПС-Украина, а также всех, кто занимается "перегонкой" и ремонтом машин, кто защищает страну и помогает в тылу. По его словам, все это является доказательством того, что это народная война за независимость и выживание украинского народа.

"Это знаковое событие. Партия машин сейчас достаточно велика. И она не последняя. Когда мы собираемся все вместе, это дает всем понять, что мы непобедимая нация. Каждый из присутствующих здесь вкладывает долю своих сердца и души в работу ради нашей общей Победы", - сказал Филатов. Он также добавил, что финансово поддержать фонд ТАПС может каждый.

