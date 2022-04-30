В Днепре ВСУ и терробороне передали 22 маневровых автомобиля. Почти все их приобрели на средства, собранные фондом ТАПС
Украинские армейцы и тероборона на передовой получат еще 22 маневровых автомобиля, которые уже готовы к выполнению боевых заданий. Утром 30 апреля пикапы и джипы привезли в Днепр, чтобы отправить их на фронт. "У нас укрепления стоят за пределами населенных пунктов — чтобы не подвергать людей опасности. Поэтому приходится ездить по полям. И, когда идет, например, дождь, то очень важно, чтобы машина могла проехать там. И на такой машине это можно сделать", – рассказывает военнослужащий из Днепра Александр Курбатов.
Автомобили приобрели на средства частных пожертвователей, волонтеров и предпринимателей. Впрочем, львиная часть денег была собрана фондом ТАПС-Украина. Все это — совместная работа в рамках поддерживающего проекта #CARFORVICTORY, в том числе и ВЦ "Восток".
Джипы и пикапы искали по всей Европе – в Италии, Польше, Бельгии, Голландии, Испании. Во Львове автомобили доукомплектовуют - красят в пиксель, проверяют подвески, пытаются дать дополнительное оснащение - тараны, защита радиаторов, говорит писатель, блоггер, координатор проекта #CARFORVICTORY Ян Валетов. По его словам, готовится следующая партия.
Ранее на фронт уже было передано 50 автомобилей для тактических групп.
Мэр Днепра Борис Филатов, который встретился с армейцами во время передачи автомобилей, поблагодарил фонд ТАПС-Украина, а также всех, кто занимается "перегонкой" и ремонтом машин, кто защищает страну и помогает в тылу. По его словам, все это является доказательством того, что это народная война за независимость и выживание украинского народа.
"Это знаковое событие. Партия машин сейчас достаточно велика. И она не последняя. Когда мы собираемся все вместе, это дает всем понять, что мы непобедимая нация. Каждый из присутствующих здесь вкладывает долю своих сердца и души в работу ради нашей общей Победы", - сказал Филатов. Он также добавил, что финансово поддержать фонд ТАПС может каждый.
Реквизиты /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
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Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
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Германия
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Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
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