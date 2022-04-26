В Днепре большинство людей говорят на русском, но они патриоты и обижены на РФ еще с 2014 года, – Корбан

В Днепре очень большой процент русскоговорящего населения, однако все эти люди являются патриотами Украины. В регионе нет никаких проявлений лояльности к "русскому миру".

Об этом заявил руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в интервью "Украинской правде". По его словам, в Днепре нет и не было чиновников, которые бы работали в интересах РФ.

"Днепр мобилизовался еще в 14-м году. Если вы помните, в 14-м году в Днепре тут все было в украинских флагах. Это, знаете, как перерождение какое-то. Вроде все всегда думали, что Днепр и Днепропетровская область – это синяя зона, будем так говорить. Ну, это оказалось не так. Да, здесь живут, в большинстве своем, русскоязычные люди, но они большие патриоты. И они очень сильно с 14-го года обижены на Путина и на Россию", – сказал он.

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Что касается анонимных Telegram-каналов, в которых звучали тезисы против территориальной целостности Украины, то Корбан говорит, что это "обычная деятельность каких-нибудь спецслужб российских". По его словам, СБУ и разведка работают над выявлением иностранных агентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Корбана, Россия мечтает захватить Днепр, ведь этот город является крупным промышленным центром, а область "держит на себе весь юг".