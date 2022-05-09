В День победы стало известно о смерти 40-го офицера старшего состава армии Путина. Фото

День празднования победы во Второй мировой войне в России омрачен новостью о смерти 40-го офицера старшего состава армии РФ Александра Блинова. Он погиб на территории Украины еще в марте, но власти всячески опровергали информацию о его смерти.

Однако факт его кончины был подтвержден фотографией на его могиле в Волгограде. Подтверждение смерти полковника в который раз указывает на некомпетентность высшего военного руководства России, сообщает издание The Daily Mail.

Блинов был отцом троих детей, служил в мотострелковой части.

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Как отмечалось ранее, помимо старшего офицерского состава в Украине на тот свет отправились и 9 генералов армии захватчиков.

39-м погибшим офицером старшего состава был подполковник Фезул Бичикаев, который погиб при выполнении секретной разведывательной миссии под Харьковом.

За день до новости о смерти Бичикаева появилась информация о гибели на Донбассе подполковника Федора Соловьева, командира гаубичного самоходно-артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии. Еще ранее сообщалось о смерти подполковника Эдуарда Дмитриева, командира танка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро Украина будет праздновать два Дня победы, а у России не останется ни одного.