В Чугуеве после прилета вражеского снаряда образовалась огромная воронка: в сети показали видео

В Харьковской области оккупанты открывают огонь по населенным пунктам, нарушая законы войны. В Чугуеве, например, вражеский снаряд образовал воронку огромных размеров недалеко от гражданской инфраструктуры.

Видео жутких последствий обстрелов поделился Telegram-канал "Труха ⚡️ Украина". На записи видно, что образовавшаяся яма намного глубже, чем рост человека (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Женщина, которая спустилась внутрь воронки, едва выбралась назад – ей помогали односельчане.

Видео дня

На заднем фоне можно увидеть жилые дома. Вражеский снаряд упал совсем близко, разорвавшись во дворе.

Напомним, что 4 апреля Чугуев обстреляли из артиллерии, разрушив и повредив ряд домов. В одном из них погибли двое цивильных: 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Следователи СБУ возбудили дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством). Максимальное наказание, которое она предусматривает, – пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL: