В Черном море находится вражеская группировка из 20 единиц, среди них – подлодки с "Калибрами", – ОК "Юг"

Корабельная группировка российских оккупантов в Черном море составляет более 20 единиц. Угроза ракетных ударов сохраняется почти для всех регионов Украины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке, опубликованной в ночь на 24 апреля в своем канале в Telegram. Он отметил, что оккупанты продолжают препятствовать судоходству и занимаются разведывательной деятельностью.

"В черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 22 единиц. Среди них есть подлодки с крылатыми ракетами типа "Калибр". Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины", – рассказал спикер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 23 апреля, российские оккупанты снова атаковали Одесскую область. Две ракеты, запущенные по региону, сбили над территорией области бойцы сил противовоздушной обороны.

Именно эту атаку накануне анонсировали в Минобороны страны-агрессора. Оккупанты пытались обвинить защитников Украины в провокациях, чтобы прикрыть свои очередные преступления.